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باشينيان يجري محادثة هاتفية مع بوتين على خلفية تفاقم الوضع على الحدود مع أذربيجان

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باشينيان يجري محادثة هاتفية مع بوتين على خلفية تفاقم الوضع على الحدود مع أذربيجان
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

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وحسب بيان للحكومة الأرمنية، أطلع باشينيان بوتين على الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي صدرت عن القوات الأذربيجانية واستهدفت أراضي أرمينيا، والتي بدأت عند منتصف الليل مصحوبة بقصف مدفعي من العيار الثقيل.

ووصف باشينيان ممارسات الجانب الأذربيجاني بأنها غير مقبولة وشدد على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية تعرض أراضيها عند الحدود لقصف أذربيجاني ليلة الثلاثاء بالمدفعية والطائرات المسيرة.

المصدر: "سبوتنيك"

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