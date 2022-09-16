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بوتين: التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا علاقة لها بقره باغ

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بوتين: التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا علاقة لها بقره باغ
Globallookpress Kremlin Pool
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا علاقة لها بقره باغ، ووقعت في منطقة حدودية أخرى.

وقال بوتين: "الحادث الحدودي الأخير لا علاقة له بقره باغ على الإطلاق، إنه في منطقة مختلفة تماما على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا، في سياق العملية الخاصة في أوكرانيا، لديها موارد كافية للتأثير على الدول المجاورة لتحقيق السلام. قال بوتين: "نحن نأسف لهذا ونأسف بالطبع على الضحايا الذين سقطوا هناك، بشكل خاص وتحت تأثير روسيا في المقام الأول تم إيقاف هذا الصراع. وبالنسبة لسؤالك حول الموارد ما زال لدينا ما يكفي حتى الآن، الشكر لله".

المصدر: نوفوستي

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