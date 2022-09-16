بوتين يلتقي علييف ويعرب عن قلقه إزاء تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سمرقند عن قلقه إزاء تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وفي الوقت ذاته عبر الرئيس الروسي، عن ارتياحه من وقف التصعيد على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. وقال: "كلنا قلقون من تصاعد الموقف، لكني سعيد لأن التصعيد على الحدود قد توقف، إلا أن الوضع هناك لا زال متوترا".

وأضاف بوتين أنه أبلغ علييف بمضمون محادثته مع باشينيان.

من جانبه، أكد علييف إن لا أحد يريد تصعيدا واسع النطاق، سواء باكو أو يريفان. وقد أظهرت الأحداث ذلك. وتابع: "لقد عرضنا الأحداث الأخيرة، وليس لدى أرمينيا أو أذربيجان أي رغبة في التصعيد على نطاق واسع".

المصدر: نوفوستي