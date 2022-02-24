ردود الأفعال الدولية على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن إطلاق بلاده عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية سكان منطقة دونباس".
وفيما يلي أبرز ردود الأفعال الدولية على بدء العملية العسكرية الروسية:
- بايدن يندد بالعملية العسكرية الروسية واصفا إياها بالـ "هجوم غير مبرر"
- غوتيريش يدعو إلى "وقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا الآن"
ستولتنبرغ يدين العملية الروسية ويقول إنها تعرض "عددا لا حصر له" من الأرواح للخطر
- الولايات المتحدة تعلن نيتها طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية الروسية
- جونسون يعلن عن إجرائه اتصالا مع زيلينسكي ويقول إن بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية
- البيت الأبيض يؤكد إجراء بايدن اتصالا مع زيلينسكي
- رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بـ"معاقبة الكرملين" على إجرائه العسكري
- شولتس: العملية العسكرية الروسية "انتهاك فاضح" للقانون الدولي
- اجتماع طارئ لسفراء حلف الناتو بعد بدء العملية الروسية
يتبع..
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