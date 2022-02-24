زيلينسكي يجري اتصالا مع أمير قطر على خلفية العملية العسكرية الروسية

تلقى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن زيلينسكي، خلال المكالمة التي جرت صباح اليوم الخميس، أطلع الأمير تميم على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأمير القطري دعا في هذا الصدد "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد الأمير تميم، وفقا لـ"قنا" على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على "حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

المصدر: "قنا"