 
مباشر
عاجل
شويغو يوجه العسكريين الروس بإبداء الاحترام لكافة العسكريين الأوكرانيين

الخارجية الليبية تعلن إدانتها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

الخارجية الليبية تعلن إدانتها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgpu

دانت ليبيا، اليوم الخميس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرة أن ما يحصل "انتهاك للقانون الدولي".

إقرأ المزيد
بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، نجلاء المنقوش، في تغريدة عبر "تويتر": "ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا