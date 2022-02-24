الخارجية الليبية تعلن إدانتها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دانت ليبيا، اليوم الخميس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرة أن ما يحصل "انتهاك للقانون الدولي".

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، نجلاء المنقوش، في تغريدة عبر "تويتر": "ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع".

ندين وبشدة ماحدث في جمهورية #أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته #روسيا، الذي يعد انتهاك للقانون الدولي ، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع. — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) February 24, 2022

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: RT