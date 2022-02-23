المقداد: هناك تطابق روسي سوري بشأن الأزمة الأوكرانية.. والتنسيق مستمر

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن هناك تطابقا في مواقف بلاده وروسيا حيال الأزمة الأوكرانية، وأن التنسيق السوري الروسي استراتيجي ومستمر وستظهر نتائجه على مختلف المجالات.

وفي حوار بثته قناتا "الإخبارية السورية" و"السورية" أضاف المقداد أن المعركة التي تخوضها سوريا وروسيا من أجل الأمن والاستقرار هي معركة واحدة ومستمرة.

وقال إن الحديث عن مقايضات بأنه "محاولات غربية للتشكيك بالعلاقات السورية الروسية" فسوريا "دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تكون في أي صفقة أو مقايضة".

وحول الأزمة الأوكرانية، تساءل المقداد: "هل يعقل أن تنتظر روسيا أن ينصب الناتو صواريخه على حدودها حتى تقول طفح الكيل؟"، وأضاف أن الناتو "انتهك جميع الاتفاقيات التي تخص عدم انتشاره بالقرب من روسيا".

ووصف المقداد المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنها هامة، وأنها تناولت مختلف القضايا التي تتعلق بسوريا وروسيا.

وأشار المقداد إلى أن "إدانة لافروف للاعتداءات الإسرائيلية يعني أنها غير مسموح بها وغير مقبولة".

وعن الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا قال المقداد إنه وجود غير شرعي وإنه يجب على تلك القوات الخروج من الأراضي السورية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تواصل احتجاز آلاف المهجرين في مخيم الركبان وتمنع عودتهم إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم".

المصدر: "سانا" + "السورية"