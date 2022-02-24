إسرائيل: العملية الروسية في أوكرانيا انتهاك صارخ للنظام العالمي

في أشد موقف منها منذ بدء التصعيد، أدانت إسرائيل العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا في أراضي أوكرانيا فجر اليوم الخميس، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء موجز عقده اليوم الخميس: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".

وتابع: "كانت إسرائيل كدولة قد عاشت حروبا والحرب ليست سبيلا لتسوية النزاعات".

وامتنعت إسرائيل حتى اليوم عن توجيه انتقادات إلى روسيا في تصريحاتها عن التصعيد العسكري حول أوكرانيا، ويعد أن ذلك جاء بسبب اهتمام الدولة العبرية بتعاونها الوثيق مع موسكو في سوريا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"