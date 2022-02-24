ماكرون: ستكون هناك عواقب طويلة الأمد للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إن "قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عمل عسكري ضد أوكرانيا يعني أنه اختار هز السلام بأوروبا كما لم يحصل منذ عقود، وستكون هناك عواقب طويلة الأمد".

وأضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في "خطاب للأمة" اليوم الخميس تناول العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا: "رغم جهودنا الحرب باتت هنا، وسنجيب على هذا التحرك الروسي بوحدة وحزم وبلا ضعف".

وشدد بأن "العقاب سيكون موجعا على روسيا اقتصاديا عسكريا وفي مجال الطاقة، وسنتخذ قرارات في اجتماع الـ"جي 7" وسنطالب روسيا بإجابات أمام مجلس الأمن".

وأردف: "باختيار روسيا للحرب اختار بوتين هز السلام في أوروبا كما لم يحصل منذ عقود، وردنا سيكون بلا ضعف، وستكون هناك عواقب طويلة الأمد للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا".

‏وأكد: "سنستهدف موسكو بعقوبات غير مسبوقة تتناسب مع حجم فعلتها" مشيرا إلى أن: "ما حصل في أوكرانيا منعرج في تاريخ القارة الأوربية".

وتابع ماكرون: "سأعود لمخاطبتكم في الساعات القادمة لإعلامكم بالتطورات وستكون هنالك كلمة في البرلمان".

وفي السياق، قال ماكرون في وقت سابق من اليوم إن "فرنسا تدين بشدة قرار روسيا إعلان الحرب ونطالبها بوقف عمليتها فورا"، مشددا على أن "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: RT