وكالة: مهاجم قطار طوكيو يكشف صلة الهجوم بشخصية "الجوكر"!

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن كيوتا هاتوري، الذي هاجم أشخاصا في قطار كيو السريع في طوكيو أمس الأحد أقر بأنه فعل ذلك تقليدا لشخصية "الجوكر".

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أوضح المشتبه به أثناء مجريات التحقيق وفق وكالة "كيودو" اليابانية، أنه عمد أن يرتدي زي الجوكر ذي البدلة الأرجوانية وتجسيد المشهد الأخير من فيلم "الجوكر" حيث تهاجم الشخصية التلفزيونية ركاب القطار.

وأوضح أنه "اختار المحطة المذكورة حيث يوجد الكثير من الناس وبسبب طول الفترات بين المحطات، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة على الركاب الهروب بسرعة.

كما اعترف المشتبه به بأنه "نادم على عدم قتل أحد"، منوها بأنه يريد قتل عدة أشخاص ليحكم عليه بالإعدام.

ولفتت الوسائل إلى أن المشتبه به قبل الحادثة بساعتين زار لمدة ساعتين منطقة شيبويا، حيث تم الاحتفال بعيد الهالوين على نطاق واسع قبل الوباء.

وكانت الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عاما يرتدي زي شخصية الجوكر وهاجم الركاب على خط قطار في طوكيو أمس الأحد وأشعل النيران في إحد المقطورات، مما أدى إلى إصابة 17 شخصا أثناء توجه العديد من رواد الحفلات إلى وسط المدينة لحضور تجمعات الهالوين.

المصدر: نوفوستي