جرحى في هجوم بسكين في قطار بطوكيو وتوقيف المعتدي
Reuters
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اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الأحد، رجلا نفذ هجوما بسكين في قطار بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السلطات اليابانية أوقفت شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا على متنه.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، أحدهم حالته خطرة.
JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055— Disclose.tv (@disclosetv) October 31, 2021
وذكرت أن الرجل، سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
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