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جرحى في هجوم بسكين في قطار بطوكيو وتوقيف المعتدي

أخبار العالم

جرحى في هجوم بسكين في قطار بطوكيو وتوقيف المعتدي
Reuters
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اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الأحد، رجلا نفذ هجوما بسكين في قطار بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السلطات اليابانية أوقفت شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا على متنه.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وذكرت أن الرجل، سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.

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