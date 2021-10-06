اتفاق على عقد اجتماع افتراضي بين رئيسي الولايات المتحدة والصين بحلول نهاية العام

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ اجتماعا افتراضيا قبل نهاية العام.

وأدلى المسؤول بهذا التصريح للصحفيين عقب اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في سويسرا.

المصدر: "رويترز"