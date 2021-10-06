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بايدن: بحثت مع شي جين بينغ قضية تايوان

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بايدن: بحثت مع شي جين بينغ قضية تايوان
Reuters JONATHAN ERNST
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تايوان، وضرورة الالتزام بالاتفاق بشأنها.

وقال بايدن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس شي عن تايوان. ونحن متفقون... وسنلتزم بالاتفاق بشأن تايوان. وهذا ما نصر عليه، وأشرت إلى أنني لا أعتقد أننا يجب أن نعمل على أي شيء آخر غير الالتزام بالاتفاق".

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وجاء ذلك في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، مع أن واشنطن تبنت قانونا حول العلاقات مع تايوان، ينص على تقديم الدعم لتايوان ويربط بين الموقف تجاه العلاقات مع بكين وبين التوقعات بشأن حل سلمي لقضية تايوان.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان، حيث كثفت القوات الجوية الصينية تحليقات طائراتها فوق منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ودعت الولايات المتحدة الصين لوقف أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، التي اعتبرتها واشنطن "استفزازية ومزعزعة للاستقرار".

المصدر: "رويترز"

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