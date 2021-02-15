دبلوماسي: تركيا ثاني أكبر مستثمر بإثيوبيا وعلاقات البلدين السياسية "ممتازة"

قال السفير التركي لدى إثيوبيا بيرق ألب، الاثنين، إن بلاده باتت أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، واصفا العلاقات السياسية بين البلدين بأنها "ممتازة".

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ولفت الدبلوماسي التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وتركيا ارتفع خلال السنتين الماضيتين بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إلى 650 مليون دولار، مضيفا أن "حوالي 200 شركة تركية توظف 30 ألف شخص، وبالتالي يؤمن مئات الآلاف من الأشخاص قوت يومهم من هذه الشركات".

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية جلبت معها تدفق التكنولوجيا والتراكم المعرفي للإثيوبيين، منوها إلى أنه رغم بعض التطورات السلبية التي شهدتها البلاد مؤخرا في تيغراي، إلا أن حجم التبادل التجاري واصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة.

يأتي تصريح الدبلوماسي التركي، قبيل زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع المسؤولين الأتراك.

المصدر: الأناضول