السودان يدين عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضي سودانية

دان السودان مساء يوم الأحد عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضي سودانية، وطالبها بالكف فورا عن تعديها على أراضيه.

وقالت الخارجية السودانية في بيانها: "يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع له قانونا، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

#بيان_صحفي

يدين #السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به #إثيوبيا بدخول قواتها إلى اراضي تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة اراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن. — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) February 14, 2021

وأضافت أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله.

وأفادت بأن التصعيد من شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب السودان إثيوبيا بالكف فورا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

وحملت الخرطوم إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.

فإنه يطلب منها الكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على اكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) February 14, 2021

المصدر: RT