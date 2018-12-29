أبرز الأحداث العلمية لعام 2018

شهد عام 2018 أحداثا هامة أبهرت العالم، من انجازات واختراقات طبية مثيرة للجدل، واختراعات قد تحدث ثورة في المجالات العلمية كافة.

وفيما يلي أهم الأحداث العلمية التي شغلت العالم طوال عام 2018:

وندعوكم للمشاركة في التصويت على الحدث الأبرز في عام 2018، وفقا لاعتقادكم.

المصدر:RT