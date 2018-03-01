بوتين يكشف عن منظومة ليزر قتالية لا مثيل لها في العالم (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء إلقائه خطابا موجها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية يوم 1 مارس عن منظومة ليزر قتالية روسية لا مثيل لها في العالم.

وقال بوتين إن روسيا تسبق الدول الأخرى بخطوة فيما يتعلق بتصنيع السلاح الذي يعتمد ما يسمى بـ "المبادئ الفيزيائية الجديدة".

زاشيشات روسيا

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده أحرزت في الآونة الأخيرة نتائج ملموسة في تصنيع أسلحة الليزر، مشيرا إلى أن هذا التقدم ليس مشروعا محصورا في إطار نظري، بل إن منظومات الليزر القتالية قد سلمت بالفعل إلى الوحدات العسكرية. وقام بوتين بعرض فيديو يظهر إحدى تلك المنظومات.

يذكر أن السلاح المعتمد على المبادئ الفيزيائية الجديدة هو عبارة عن وسائل قتالية مبنية على عمليات فيزيائية لم تستخدمها الجيوش من قبل.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف