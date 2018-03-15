الصينيون يخترعون مادة غير مرئية!

ادعى مختبر صيني أنه اخترع مادة فائقة يمكن استخدامها لجعل الأشياء غير مرئية.

وتكهنت وسائل الإعلام في آسيا بأن الصين ستستخدم هذه المادة لإنتاج طائرات شبح غير مرئية على طراز "جيمس بوند"، وقد جاء هذا الإعلان ضمن فيلم وثائقي في محطة التلفزيون المركزية الصينية، حيث ذكر أن "فوق المواد" (Metamaterial)، وهي مواد مصنعة تمت هندستها لتحصل على خصائص لا توجد في المواد الطبيعية، ربما تكون قادرة على تحقيق المستحيل.

CGTN

كما زعم تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المادة غير المرئية يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ويمكن لـ "فوق المواد" التي يتم اختراعها، أن تكون غير مرئية عن طريق التلاعب بالإشعاع الكهرومغناطيسي.

وفي حال كانت هذه الأنباء صحيحة، فإنه من الممكن أن تطبق الصين هذا الاختراع الجديد على طائرات مثل المقاتلة من طراز "J-20"، التي يمكنها حمل العديد من الصواريخ جو-جو.

Alert5 / wikipedia.com

وأظهر الفيلم الوثائقي عمال المختبرات الذين ينتجون المادة الجديدة في منشأة في شنتشن في جنوب شرق البلاد.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني