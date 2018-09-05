كيف ظهر الثقب في المركبة "سويوز"؟

تفترض اللجنة الفنية التي شكلتها مؤسسة "إينيرغيا" للصواريخ والفضاء أن ثقب مركبة "سويوز إم إس-09" الذي تسبب في تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية ربما يكون منشأه ورشة التجميع.

وصرح مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة نوفوستي الروسية، بأن اللجنة تدرس السجل الخاص بالمركبة، والمصاحب لكل مركبة فضائية ينتجها المصنع التجريبي التابع لـ "إينيرغيا"، والذي يتضمن الملاحظات المدونة عن كل مركبة، وجميع ما تم اكتشافه خلال عملية إنتاجها واختبارها، وكل ما اتخذ بشأنها.

من جانبه قال مصدر آخر، إن الخبراء كانوا على علم بهذا الثقب وتم التعامل معه أثناء عملية التجميع، بينما لم يوضح المصدر ما إذا كانت هذه العملية قد دونت في السجل أم لا.

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وقال مصدر في بايكونور لوكالة نوفوستي، إن المركبات الفضائية تصل إلى المطار الفضائي جاهزة للإطلاق ولا تجري عليها سوى الاختبارات اللازمة، وإذا كان لا بد من عمل شيء ما، فيجب الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتثبيته في سجل المركبة.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أعلن أن اللجنة التي شكلتها المؤسسة سوف تحقق في رواية ما إذا كان إحداث الثقب قد تم بواسطة مثقاب على جسم المركبة.

المصدر: نوفوستي