اكتشاف تسريب هواء في مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الفضائية

أعلن مدير عام شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن تسريب هوائي في مركبة "سويوز" الفضائية الروسية الملتحمة حالًا بالمحطة الفضائية الدولية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن روغوزين قوله أن تسريب الهواء حدث صباح اليوم، 30 أغسطس، وكان سببه شق متناهي الصغر بعرض 1.5 ميليمتر، نشأ نتيجة اصطدام المركبة بنيزك صغير، بحسب المهندسين.

كما أضاف روغوزين أن المركبة يتوفر فيها طقم معدات احتياطي لإصلاحها،

وتابع أن "6 من رواد الفضاء الروس والأمريكيين اجتمعوا بعد انخفاض ضغط الهواء اليوم داخل الوحدة الروسية، لتحديد مكان تسرب الهواء، وقاموا بمسح أقسام مأهولة قسمًا بعد آخر، كي يصلوا إلى مكان تسريب الهواء، حتى توصلوا إلى عزل المشكلة في مكان واحد".

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وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية باكتشاف ثغرين صغيرين في القسم المأهول لمركبة "سويوز أم اٍس – 09" الروسية، تم سدهما بواسطة شريط لاصق خاص، الأمر الذي يعد كافيا لاختتام بعثة المركبة الملتحمة بالمحطة الفضائية. ونوّهت الوكالة بأن هذا العطب لا يشكل أي خطورة على حياة رواد الفضاء.

يذكر أن مركبات "سويوز" تعد حتى الآن وسيلة النقل الوحيدة لرواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس