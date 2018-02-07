رحلة سيارة تسلا الفضائية تتجاوز التوقعات (فيديو)

يبدو أن سيارة الملياردير إيلون موسك "تسلا Roadster"، التي أُطلقت على متن صاروخ فالكون الثقيل (أقوى صاروخ في العالم)، قد وصلت إلى مسافة أبعد مما كان مقررا.

وكان من المفترض أن تصل سيارة تسلا من نوع "Roadster" إلى مسار حول الشمس، لتبعد عن الأرض مسافة مماثلة لبعد كوكب المريخ عنها. ولكن، يبدو أن صاروخ الإطلاق قد تجاوز هذا المسار ليضع سيارة تسلا في المدار الذي يمتد إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

وقام موقع سبيس إكس بعرض بث مباشر لرحلة سيارة "تسلا" الفضائية، كما نشر الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، تغريدة تبين خريطة المدار النهائي للسيارة بعد الإطلاق الأخير، ويبدو أنها تقترب تدريجيا من مدار الكوكب القزم "Ceres".

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

وليس من الواضح ما سيحدث بالضبط للسيارة، حيث قال موسك قبل إطلاقها، إن هناك فرصة ضئيلة للغاية بأن تصطدم السيارة بكوكب المريخ. ولم توضح سبيس إكس كيفية تأثير المسار الجديد على فرص "Roadster" في الاصطدام بجسم فضائي آخر.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

وتشير رحلة تسلا إلى قدرات صاروخ فالكون الثقيل المتمثلة في نقل الحمولات إلى الفضاء.

المصدر: ذي فيرج

ديمة حنا