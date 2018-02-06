إطلاق أثقل صاروخ فضائي في العالم بنجاح

نفذت شركة "SpaceX" الأمريكية، أول إطلاق للصاروخ الجديد، "Falcon Heavy" الأثقل في العالم من منصة "39A" في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.

وانفصل المحركان الجانبيان عن جسم الصاروخ على ارتفاع 64 كم، وشغلت مرحلة الدفع العليا عند ارتفاع 153 كم عن سطح الأرض.

وحمل الصاروخ سيارة من نوع "Tesla Roadster" حمراء اللون، من مجموعة مؤسس "SpaceX" الشخصية، إيلون موسك، حيث ستوضع في مدار إهليجي حول الشمس.

وصمم الصاروخ "Falcon Heavy" على قاعدة الصاروخ الحامل "Falcon 9" وهو في الواقع عبارة عن 3 صواريخ، هي الجسم المركزي بالإضافة إلى صاروخين جانبيين.

وتحتوي كل وحدة من الوحدات الثلاث في الصاروخ على 9 محركات، أي ما مجموعه 27 محركا بقوة دفع أكثر من 2.2 ألف طن. ووفقا للحسابات، فيمكن للصاروخ الجديد وضع حمولة على المدار يصل وزنها إلى 64 طنا.

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وأجريت خلال هذه التجربة، محاولة إعادة المراحل الثلاث بأكملها إلى الأرض، لأول مرة، فقد عاد الجزآن الجانبيان من الصاروخ الحامل إلى مكان إطلاقهما رأس كانافيرال بسلامة بعد 8 دقائق و 12 ثانية من إطلاقهما، وسيتعين على الجزء المركزي من الصاروخ أن يهبط على منصة في المحيط الأطلسي على بعد 300 ميل من ساحل فلوريدا.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر