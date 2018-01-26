"سبيس إكس" تختبر محرك صاروخها العملاق بنجاح

نجحت شركة "سبس إكس" الأمريكية، يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، في اختبار عملي لمحرك صاروخ "فالكون هيفي" فائق الثقل في وضعية التشغيل.

وفي صفحتها على تويتر نشرت الشركة تغريدة مرفقة بشريط فيديو مدته 22 ثانية، يظهر التجربة الناجحة للمحرك وانبعاث الدخان بشكل كثيف من فوهات عوادمه، وعلقت قائلة: "أول اختبار للمحرك في وضعية التشغيل الثابت تم بنجاح، وهذه خطوة جديدة نحو الإقلاع الأول لصاروخ فالكون-هيفي".

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX (@SpaceX) 24 января 2018 г.

وتتجه عيون المراقبين حاليا نحو صاروخ "فالكون-هيفي" الذي تنتجه "سبيس إكس" كونه أثقل صاروخ تنتجه شركة خاصة، وهو الأثقل من بين الصواريخ التي تم إنتاجها في العالم حتى اليوم.

وطُور هذا الصاروخ خصيصا ليكون قادرا على نقل حمولات تصل إلى 64 طنا إلى المدارات الأرضية القريبة، وحمولات أقصاها 2.2 طن إلى المدارات الفضائية البعيدة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر