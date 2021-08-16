النرويج تطور سفنا عسكرية لجيشها في رومانيا

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن حوض Vard Tulcea الروماني لبناء السفن شهد مؤخرا تعويم سفينة عسكرية جديدة تبنى لصالح النرويج.

وتبعا للموقع فإن "الحكومة النرويجية كانت قد أعلنت في سبتمبر 2016 عن خطة لبناء 3 سفن عسكرية جديدة لخفر السواحل قادرة على العمل في المياه المتجمدة، وبعد معاينة العروض التي تقدمت بها 3 شركات حينها وقع الاختيار على شركة Vard Langsten، وبعدها وافق البرلمان النرويجي على تمويل المشروع، لتحصل الشركة المذكورة على عقد بقيمة 617 مليون دولار تقريبا"

وبموجب العقد المذكور فإن بناء السفن الثلاث سيتم في حوض Vard Tulcea الروماني ، بينما سيتولى مصنع Vard Langsten النرويجي تطوير منظومات التسليح لها، كما يفترض أن تتسلم النرويج السفينة الأولى عام 2022، والسفينتين الأخريين عام 2023 و2024.

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وستتميز هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من العمل في المياه المتجمدة، وسيبلغ طول كل سفينة 136.4 م، وعرضها 22 مترا، كما ستجهز بمنصات لحمل 4 مروحيات من نوع AW101 و NH90، ويمكنها الحركة بسرعة 22 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 100 شخص، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 60 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا