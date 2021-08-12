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كوريا الجنوبية تختبر قوارب "سيف البحر" المسيّرة

العلوم والتكنولوجيا

كوريا الجنوبية تختبر قوارب
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ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية نجحت باختبار قوارب عسكرية مسيرة جديدة طورتها لصالح الجيش.

وجاء في مقال نشره الموقع مؤخرا "أكملت شركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية بنجاح الاختبارات البحرية لقوارب Sea Sword 3 المسيرة الجديدة التي طورتها لصالح جيش بلادها، هذه القوارب طورت ما بين عامي 2019 و2021 في إطار البرنامج الكوري الجنوبي لتطوير القوارب المدنية والعسكرية غير المأهولة المخصصة للاستجابة السريعة".

كوريا الجنوبية تختبر قوارب
LIG Nex1 has expanded its Sea Sword family of USVs with a third vehicle. (Dae Young Kim)
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وتبعا لمطوري Sea Sword 3 فإن تصميم هذه القوارب  يساعد على تجهيزها بمختلف أنواع المعدات تبعا للمهمات التي ستوكل لها، والتقنيات التي زودت بها تمكنها من القيام بمهمات الاستطلاع والدوريات بنجاح، فضلا عن أن منظومات الذكاء الاصطناعي في أنظمة توجيهها تمكنها من العمل بشكل مستقل وتفادي العقبات أثناء تأدية مهماتها.

ويبلغ طول كل قارب من هذه القوارب 12 مترا، وعرضه 3.5 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 11 طنا، ويمكنه حمل 8 أشخاص، كما يمكن تسليحه برشاشات من عيار 12.7 ملم وصواريخ موجهة من عيار 70 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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