كوريا الجنوبية تختبر قوارب "سيف البحر" المسيّرة

ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية نجحت باختبار قوارب عسكرية مسيرة جديدة طورتها لصالح الجيش.

وجاء في مقال نشره الموقع مؤخرا "أكملت شركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية بنجاح الاختبارات البحرية لقوارب Sea Sword 3 المسيرة الجديدة التي طورتها لصالح جيش بلادها، هذه القوارب طورت ما بين عامي 2019 و2021 في إطار البرنامج الكوري الجنوبي لتطوير القوارب المدنية والعسكرية غير المأهولة المخصصة للاستجابة السريعة".

LIG Nex1 has expanded its Sea Sword family of USVs with a third vehicle. (Dae Young Kim)