تايوان تطور سفنا جديدة لأسطولها البحري العسكري

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن تايوان تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من سفن الإنقاذ المخصصة لأسطولها البحري في الجيش.

وتبعا للموقع فإن شركة CSBC التايوانية أقامت مؤخرا احتفالية رسمية بمناسبة البدء بتصنيع سفينة جديدة من نوع ARS ستعمل كقاطرة بحرية ومركبة إنقاذ في نفس الوقت.

وأشار الموقع إلى أن البرنامج العسكري الذي تعمل تايوان عليه منذ العام 2014 يتضمن خططا لبناء 6 سفن قطر وإنقاذ من فئة ARS، كما يتضمن خططا لتصنيع 11 طرّادا صاروخيا من نوع Tojiang، إضافة إلى 15 فرقاطة عسكرية، و4 مدمرات مجهزة بمنظومات دفاع جوي، ومن المفترض أن ينتهي العمل على هذا البرنامج عام 2025.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سفن ARS التي تعمل تايوان على تطويرها ستكون قادرة على قطر السفن الاخرى التي يزيد مقدار إزاحتها للمياه عن 30 ألف طن، كما ستجهز بمعدات خاصة تسمح لها بالمشاركة بعمليات الإنقاذ وعمليات إطفاء الحرائق التي قد تشتعل في السفن والمنشآت البحرية.

وستحصل هذه السفن على غواصات خاصة ستشارك في مهام الإنقاذ والاستطلاع البحري ومهمات صيانة السفن والمرافق البحرية، كما ستضم طواقمها غواصين مدربين على مهمات الإنقاذ.

المصدر: سلاح روسيا