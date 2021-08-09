إسبانيا قد تساهم في تطوير سفن عسكرية جديدة لبولندا

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركة إسبانية قد تساهم في تطوير سفن قتالية جديدة لصالح الجيش البولندي.

وتبعا للموقع "فقد تم إدراج اسم شركة Navantia ضمن قائمة اختيارات وزارة الدفاع البولندية لبناء 3 سفن عسكرية جديدة لجيش بلادها، ومن المفترض أن تعلن الوزارة عن المقاول النهائي الذي سيتولى بناء السفن العام الجاري".

وأشار الموقع إلى أن بناء السفن الثلاث المذكورة سيكون في إطار مشروع قد وضعته بولندا سابقا، ويهدف لتصنيع 3 سفن من فئة F-100، في حوض بناء السفن البولندي PGZ، وبالتعاون مع شركات أجنبية مختصة في هذا المجال.

وحول الموضوع قال مدير القسم التجاري في Navantia، خافيير هيرادور: "نحن على استعداد لإرسال جبرائنا إلى بولندا لدعم عملية تصنيع وصيانة السفن المذكورة، وفخورون بأننا نقدم لسلاح البحرية البولندي نماذج عدة من التعاون المشترك، هذه الفئة من السفن أثبتت فعاليتها، وتتمتع بإمكانيات دفاعية وتقنيات عالية الدقة".

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن F-100 146.7 م، وعرضها 18.6 م، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة، فضلا عن أن منظومات تسليحها تشمل مدافع من عيار 127 ملم، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية من نوع SM-2 و RIM-162 ESSM، وصواريخ مضادة للأهداف البحرية، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا