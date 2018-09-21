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وفاق سطيف الجزائري يجرد الوداد المغربي من لقب بطل إفريقيا

الرياضة

وفاق سطيف الجزائري يجرد الوداد المغربي من لقب بطل إفريقيا
Reuters Youssef Boudlal
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أخفق الوداد الرياضي المغربي في الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إثر تعادله سلبا مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان الفريق المغربي قد خسر على أرض منافسه الجزائري، بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما، قبل أسبوع.

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وسيكون وفاق رياضي سطيف، في المربع الذهبي، بانتظار المتفوق من لقاء الإياب الذي سيجمع الأهلي المصري وضيفه هوريا كوناكري الغيني، الذي سيقام غدا السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، علما أن مباراة الذهاب انتهت من دون أهداف، قبل أسبوع أيضا.

المصدر: وكالات 

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