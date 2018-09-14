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الأهلي يتعثر في أدغال غينيا في دوري الأبطال

الرياضة

الأهلي يتعثر في أدغال غينيا في دوري الأبطال
facebook.com/Officialahlysc
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خرج فريق الأهلي المصري بتعادل سلبي من ملعب مضيفه هوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وصعب فريق الأهلي بذلك من مهمته في بلوغ الدور قبل النهائي، فلا بديل عن الفوز أمامه في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه، يوم 22 سبتمبر الجاري، على ملعب السلام بالقاهرة.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

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