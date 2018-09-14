 
مباشر

وفاق سطيف الجزائري يفوز على ضيفه الوداد المغربي

الرياضة

وفاق سطيف الجزائري يفوز على ضيفه الوداد المغربي
Reuters Louafi Larbi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksh2

تغلب فريق وفاق رياضي سطيف الجزائري على ضيفه الوداد الرياضي المغرب بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الجزائري بالفضل في انتصاره للاعبه السنغالي إيسلا داودي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
الأهلي المصري يتعثر في أدغال غينيا في دوري الأبطال

وستقام مباراة الإياب على ملعب الوداد "المركب الرياضي محمد الخامس"، يوم 21 سبتمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا