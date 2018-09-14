وفاق سطيف الجزائري يفوز على ضيفه الوداد المغربي

تغلب فريق وفاق رياضي سطيف الجزائري على ضيفه الوداد الرياضي المغرب بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الجزائري بالفضل في انتصاره للاعبه السنغالي إيسلا داودي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

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وستقام مباراة الإياب على ملعب الوداد "المركب الرياضي محمد الخامس"، يوم 21 سبتمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء.

المصدر: وكالات