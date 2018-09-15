شاهد.. بوادر أزمة داخل ليفربول بطلاها صلاح وماني

شهدت مباراة فريق ليفربول ضد مضيفه توتنهام (2-1)، التي جمعتهما اليوم السبت، لقطة مثيرة للجدل خلال هجمة مرتدة تنذر بوقوع أزمة حقيقية داخل أسوار الريدز.

وقاد المهاجم السنغالي ساديو ماني هجمة للريدز، في الدقيقة 63، وفضل خلالها التمرير لزميله الغيني نابي كيتا، الذي أضاع الفرصة، وليس لمحمد صلاح، الذي كان في موقع أفضل للتهديف.

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وأثارت هذه اللقطة حتى امتعاض مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، وغضب جماهير الريدز وعشاق النجم المصري.

المصدر: وكالات