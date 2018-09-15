بالفيديو.. ليفربول يقهر توتنهام في عقر داره

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه توتنهام (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الريدز في المقدمة، بحلول الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية جميلة.

وضاعف زميله المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو النتيجة عند الدقيقة 54، من متابعة لكرة أفلتت من يدي حارس توتنهام بعد تسديدة المهاجم السنغالي ساديو ماني.

ومن ثم سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف أصحاب الأرض اليتيم، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

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وواصل ليفربول سلسلة انتصاراته بتحقيق فوزه الخامس على التوالي، وتربع بمفرده على عرش صدارة البريمير ليغ، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني فريق توتنهام بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، برصيد 9 نقاط.

المصدر: RT