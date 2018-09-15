شاهد.. صلاح يهدر فرصة ذهبية للتسجيل!

أضاع النجم المصري محمد صلاح فرصة ذهبية للتسجيل لفريقه ليفربول ضد مضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسدد الفرعون محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الهولندي مايكل فورم ببراعة، وذلك في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

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المصدر: "vk.com/zenit_cupis"