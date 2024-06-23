هنغاريا تقتنص هدف "الأمل" في الدقيقة الـ100 (فيديو)

انتزع المنتخب الهنغاري فوزا ثمينا من نظيره الإسكتلندي (1-0) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024" في ألمانيا.

ويعود الفضل في انتصاره منتخب "أحفاد بوشكاش" لمهاجمه كيفين كسوبوت، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل في الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" في مدينة شتوتغارت.

وحقق منتخب هنغاريا أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، وتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى (A)، لينعش آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة كصاحب أفضل نتيجة في المركز الثالث من أصل أربع منتخبات في المجموعات الست.

بينما أصبح منتخب إسكتلندا أول فريق يودع رسميا نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

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1- ألمانيا – 7 نقاط

2- سويسرا – 5 نقاط

3- هنغاريا – 3 نقاط

4- إسكتلندا – نقطة واحدة

المصدر: RT