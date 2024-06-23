إسكتلندا وهنغاريا في مواجهة "نارية" اليوم في "يورو 2024"

يحتضن ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" في مدينة شتوتغارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، اللقاء "الناري" بين إسكتلندا وهنغاريا، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن "يورو 2024".

ويدير حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فاكوندو تيلو، هذه المباراة الهامة بين منتخبي إسكتلندا وهنغاريا، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الأولى (A) للبطولة.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسكتلندي ستيف كلارك (60 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره الهنغاري:

في حين اختار الإيطالي ماركو روسي (69 عاما) المدير الفني للمنتخب الهنغاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الإسكتلندي:

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القنوات الناقلة لمباراة إسكتلندا وهنغاريا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم"يورو 2024"، عبر الرابط التالي: مباريات اليوم في "يورو 2024".. القنوات الناقلة.

المصدر: RT