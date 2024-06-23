مباريات اليوم في "يورو 2024".. القنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

وسيسدل الستار اليوم على منافسات المجموعة الأولى (A) بمباراتين، الأولى بين المنتخب الألماني صاحب الأرض ونظيره السويسري، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

والثانية بين منتخبي إسكتلندا وهنغاريا على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" في مدينة شتوتغارت.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

بينما ستتنافس المنتخبات الثلاثة الأخرى على بطاقة العبور الثانية مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2024"، والمركز الثالث قد يؤهل أحدها إلى الدور ذاته، في حال دخل قائمة أفضل 4 منتخبات أصحاب المرتبة الثالثة.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

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1- ألمانيا – 6 نقاط

2- سويسرا – 4 نقاط

3- إسكتلندا – نقطة واحدة

4- هنغاريا – من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024:

في روسيا، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وسويسرا، التي ستبدأ في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة، .

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث مباراة ألمانيا وسويسرا عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

ويمكن كذلك متابعة هذه المباراة عبر القنوات التالية حول العالم:

Rai 1

Sport TV1 Portugal

M6 France

BBC Two

Diema

Markiza

RTP 1

Slovenia TV2 HD

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ARD Das Erste HD

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

M6 Suisse

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

Diema Sport 3 HD.

وستجري مباراة إسكتلندا وهنغاريا في التوقيت ذاته، وستنقل عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

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ويمكن كذلك متابعة هذه المباراة عبر القنوات التالية حول العالم:

BBC One

ORF 1 Austria HD

BNT 1 HD bulgaria

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect.

المصدر: RT + كالات