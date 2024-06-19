اسكتلندا تنعش آمالها في "يورو 2024" وتؤجل تأهل سويسرا (فيديو)

أنعش المنتخب الإسكتلندي آماله في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بتعادله مع نظيره السويسري مساء يوم الأربعاء، في الجولة الثانية للبطولة المقامة في ألمانيا.

وضع النجم الاسكتلندي سكوت مكتوميناي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله مبكرا بعد مرور 13 دقيقة فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد النجم السويسري المخضرم شيردان شاكيري بهدف التعادل بتسديدة رائعة، في الدقيقة الـ26 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون الألمانية.

وحصد منتخب اسكتلندا بذلك أول نقطة له في النسخة الحالية لبطولة "يورو 2024"، لينعش آماله في بلوغ دور الـ16 للبطولة، بعد الهزيمة الساحقة (1-5) التي مني بها أمام نظيره الألماني، صاحب الأرض، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "اليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

بينما رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى (A) بفارق نقطتين خلف المتصدر "المانشافت" الألماني.

وستشهد الجولة الختامية للمجموعة يوم الأحد المقبل مواجهة "الصدارة" بين منتخبي ألمانيا وسويسرا، حيث أن التعادل سيكون كافيا لأصحاب الأرض لحسم الصدارة، بينما لن يكون هناك بديل عن الفوز لسويسرا لاقتناص الصدارة.

أما في المواجهة الثانية، سيسعى المنتخب الاسكتلندي لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل للدور ثمن النهائي ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، على حساب منتخب هنغاريا.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A):

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

1- ألمانيا – 6 نقاط

2- سويسرا – 4 نقاط

3- اسكتلندا – نقطة واحدة.

4- هنغاريا – من دون نقاط.

المصدر: RT