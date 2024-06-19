"المانشافت" أول المتأهلين إلى دور الـ16 الكبار لـ"يورو 2024".. فيديو

حجز المنتخب الألماني أول مقاعد دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب فوزه على نظيره الهنغاري (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، في مدينة شتوتغارت.

ووقع على ثنائية "المانشافت" الألماني كل من اللاعبين جمال موسيالا وإلكاي غوندوغا في الدقيقتين (22، 67) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena"، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الأولى (A).

وحقق المنتخب الألماني بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تقام على أراضيه، بعد فوزه الأول على نظيره الإسكتلندي (5-1) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "اليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وعزز منتخب "المانشافت" صدارته للمجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما مني المنتخب الهنغاري بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره السويسري بهدف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) قبل مواجهة المنتخبين السويسري والإسكتلندي، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون:

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1- ألمانيا – 6 نقاط

2- سويسرا – 3 نقاط

3- هنغاريا – من دون نقاط

4- إسكتلندا – من دون نقاط.

المصدر: RT