ألمانيا وهنغاريا اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأربعاء، صوب مدينة شتوتغارت، التي تستضيف المباراة المرتقبة بين ألمانيا وهنغاريا، ضمن الجولة الثانية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الهولندي، داني ماكيليشداني ماكيلي، صفارة بداية هذه المباراة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena"، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الأولى (A).

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الألماني جوليان ناغيلسمان (36 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره الهنغاري:

1- مانويل نوير

2- أنتونيو روديغر

إقرأ المزيد

4- جوناتان غلاو تاه

18- ماكسيميليان ميتلشتيت

6- جوشوا كيميتش

23- روبرت أندريش

8- توني كروس

10- جمال موسيالا

21- إلكاي غوندوغان

17- فلوريان فيرتز

7- كاي هافيرتز.

بينما اختار الإيطالي ماركو روسي (57 عاما) المدير الفني للمنتخب الهنغاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المانشافت" الألماني:

يذكر أن المنتخب الألماني قص شريط النسخة الـ17 من نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم|، التي تقام على أراضيه، بفوز عريض على نظيره الإسكتلندي (5-1) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "اليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

بينما خسر المنتخب الهنغاري أمام نظيره السويسري بهدف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهنغاريا، ضمن بطولة "يورو 2024":

في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

في حين تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

المصدر: RT