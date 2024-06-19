هجوم "جوي" على أحد ملاعب "يورو 2024".. سرب النحل يثير الذعر قبل مباراة ألمانيا وهنغاريا اليوم (صور)

شهد ملعب "إم إتش بي أرينا - MHPArena" بمدينة شتوتغارت، وهو أحد ملاعب مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا، هجوم سرب من النحل بشكل أثار الفزع بين الحضور.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها أن ملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، الذي يستضيف مجموعة من مباريات كأس أمم أوروبا 2024، تعرض "لغارة" من أسراب النحل وهرع المسؤولون إلى استدعاء رجال الإطفاء المدربين على التعامل مع الأزمة.

وقام النحل ببناء عش على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى لتواجد رجال الإطفاء أصحاب البدل البيضاء الواقعية للتعامل معها.

ونجح رجال الإطفاء بعد ساعة من العمل بصبر ودقة في إزالة النحل ووضع داخل صناديق.

واحتضن ملعب "إم إتش بي أرينا - MHPArena" بمدينة شتوتغارت، مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا (1-1) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ويستضيف اليوم الأربعاء مباراة منتخب ألمانيا صاحب الأرض مع نظيره الهنغاري ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة 2، وكذلك لقاء هنغاريا الأخير ضد إسكتلندا يوم الأحد المقبل.

كما يحتضن ملعب فريق شتوتغارت وصيف الدوري الألماني ، لقاء بلجيكا وأوكرانيا في ختام مباريات المجموعة الخامسة يوم 26 يونيو الحالي.

أما آخر مباراة ستقام على ملعب "إم إتش بي أرينا - MHPArena"، ستكون يوم 5 يوليو المقبل، في الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024".

المصدر: وسائل إعلام