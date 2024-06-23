شاهد.. فولكروغ ينقذ ألمانيا من الهزيمة بهدف قاتل في "يورو 2024"

اقتنص المنتخب الألماني تعادلا ثمينا ومثيرا من نظيره السويسري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح المهاجم السويسري دان ندوي التسجيل لبلاده في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

واقتنص المهاجم الألماني البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل "للمانشافت" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

واحتفظ منتخب ألمانيا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد 7 نقاط، تأهله بالتالي من المكرز الأول إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، رفقة وصيقه السويسري.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

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1- ألمانيا – 7 نقاط

2- سويسرا – 5 نقاط

3- هنغاريا – 3 نقاط

4- إسكتلندا – نقطة واحدة

المصدر: RT