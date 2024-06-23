ألمانيا وسويسرا في مواجهة حاسمة على القمة في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، صوب مدينة فرانكفورت الألمانية، التي تحتضن المباراة المرتقبة بين ألمانيا وسويسرا، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن لـ"يورو 2024".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيطالية، دانيلي أورساتو، صفارة بداية هذه المباراة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الأولى (A).

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الألماني جوليان ناغيلسمان (36 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره السويسري:

1- مانويل نوير

2- أنتونيو روديغر

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4- جوناتان غلاو تاه

6- جوشوا كيميتش

8- توني كروس

10- جمال موسيالا

17- فلوريان فيرتز

18- ماكسيميليان ميتلشتيت

21- إلكاي غوندوغان

23- روبرت أندريش

7- كاي هافيرتز.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري دانيلي أورساتو (49 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المانشافت" الألماني:

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسويسرا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم"يورو 2024"، عبر الرابط التالي: مباريات اليوم في "يورو 2024".. القنوات الناقلة.



المصدر: RT