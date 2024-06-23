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لحظات من الرعب أثناء مباراة إسكتلندا وهنغاريا في "يورو 2024"

الرياضة

لحظات من الرعب أثناء مباراة إسكتلندا وهنغاريا في
AFP /MIGUEL MEDINA
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عاش الجميع لحظات من الرعب بسبب إصابة اللاعب الهنغاري بارناباش فارغا خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإسكتلندي مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لبطولة "يورو 2024".

وتلقى بارناباش فارغا إصابة تبدو قوية إثر احتكاك مع حارس المرمى الإسكتلندي أنغوس غون، بعد كرة مشتركة على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" في مدينة شتوتغارت الألمانية، وتدخل الطاقم الطبي على الفور لتقديم الإسعافات الأولية للاعب قبل أن يتم نقله إلى خارج أرضية ملعب وسط تصفيق حار من الجمهور بعد دقائق من الرعب والقلق.

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وأعادت إصابة اللاعب الهنغاري، واقعة قائد المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن (32 عاما) عندما تعرض لأزمة قلبية خطيرة، حيث سقط من دون أي احتكاك على أرضية الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" أمام فنلندا (0-1)، يوم 12 يونيو 2020، ونجح في التعافي والعودة إلى الملاعب من جديد، عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.  

المصدر: RT 

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