البلغاري ديميتروف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في ميامي (فيديو)

واصل البلغاري المخضرم، غريغور ديميتروف، سلسلة مفاجآته المدوية وبلغ نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار.

واستطاع غريغور ديميتروف الإطاحة بالنجم الألماني ألكسندر زفيريف، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم السبت.

Grigor is turning on the STYLE 🪄🥶@GrigorDimitrov is a set away from the final, after claiming the opening set 6-4 over Zverev!@MiamiOpen | #MiamiOpenpic.twitter.com/bnrjS8fJfc — ATP Tour (@atptour) March 29, 2024

وضرب اللاعب المخضرم، غريغور ديميتروف، البالغ من العمر 32 عاما، موعدا في النهائي مع النجم الإيطالي يانيك سينر، الذي تغلب بدوره على الروسي دانييل مدفيديف، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة.

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وسبق للاعبين يانيك سينر وغريغور ديميتروف، أن التقيا من قبل في ثلاث مناسبات، الأولى كانت في عام 2020، في بطولة روما، وحينها فاز البلغاري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-4) و(4-6) و(6-4).

بينما حقق يانيك سينر، البالغ من العمر 22 عاما، انتصارين متتاليين على غريغور ديميتروف، في العام الماضي 2023، الأول في بطولة ميامي أيضا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3)، والثاني دورة بكين، وحسمها النجم الإيطالي لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-2).

المصدر: RT