 
مباشر

البلغاري ديميتروف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في ميامي (فيديو)

الرياضة

البلغاري ديميتروف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في ميامي (فيديو)
AFP /Brennan Asplen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9ei

واصل البلغاري المخضرم، غريغور ديميتروف، سلسلة مفاجآته المدوية وبلغ نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار.

واستطاع غريغور ديميتروف الإطاحة بالنجم الألماني ألكسندر زفيريف، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم السبت.

وضرب اللاعب المخضرم، غريغور ديميتروف، البالغ من العمر 32 عاما، موعدا في النهائي مع النجم الإيطالي يانيك سينر، الذي تغلب بدوره على الروسي دانييل مدفيديف، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة.

إقرأ المزيد
النجم الإيطالي سينر يطيح بالروسي مدفيديف من بطولة ميامي (فيديو)
النجم الإيطالي سينر يطيح بالروسي مدفيديف من بطولة ميامي (فيديو)
إقرأ المزيد
الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)
الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)

وسبق للاعبين يانيك سينر وغريغور ديميتروف، أن التقيا من قبل في ثلاث مناسبات، الأولى كانت في عام 2020، في بطولة روما، وحينها فاز البلغاري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-4) و(4-6) و(6-4).  

 بينما حقق يانيك سينر، البالغ من العمر 22 عاما، انتصارين متتاليين على غريغور ديميتروف، في العام الماضي 2023، الأول في بطولة ميامي أيضا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3)، والثاني دورة بكين، وحسمها النجم الإيطالي لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-2).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا