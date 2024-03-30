الأمريكية دانييلا كولينز تتوج بلقب بطلة ميامي (فيديو)

أحرزت اللاعبة الأمريكية دانييلا كولينز لقب بطولة ميامي الأمريكية في التنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء تتويج اللاعبة الأمريكية المصنفة 53 عالميا، على حساب الكازاخية يلينا ريباكينا، المصنفة رابعة، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، واستغرقت ساعتين ودقيقتين.

"I used to beg my dad to take me here and he said, 'You can go when you play in the tournament.'"



Danielle Collins just WON the tournament!#MiamiOpenpic.twitter.com/s2bN4gvGIV — wta (@WTA) March 30, 2024

Another incredible run in Miami 👏



Elena Rybakina | #MiamiOpenpic.twitter.com/Cosbn33zO8 — wta (@WTA) March 30, 2024

"To come out here and feel like I was playing in front of thousands of my best friends... it was an incredible environment. I've never experienced anything like it."



-Danelle Collins | #MiamiOpenpic.twitter.com/TEnyDGiGc7 — wta (@WTA) March 30, 2024

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وحصدت دانييلا كولينز، البالغة من العمر 30 عاما، لقبها الثالث خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: RT