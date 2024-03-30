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الأمريكية دانييلا كولينز تتوج بلقب بطلة ميامي (فيديو)

الرياضة

الأمريكية دانييلا كولينز تتوج بلقب بطلة ميامي (فيديو)
AP /Lynne Sladky
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أحرزت اللاعبة الأمريكية دانييلا كولينز لقب بطولة ميامي الأمريكية في التنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء تتويج اللاعبة الأمريكية المصنفة 53 عالميا، على حساب الكازاخية يلينا ريباكينا، المصنفة رابعة، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، واستغرقت ساعتين ودقيقتين.

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وحصدت دانييلا كولينز، البالغة من العمر 30 عاما، لقبها الثالث خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: RT 

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