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بطل ميامي.. النجم الإيطالي سينر يقضي على حلم البلغاري ديميتروف (فيديو)

الرياضة

بطل ميامي.. النجم الإيطالي سينر يقضي على حلم البلغاري ديميتروف (فيديو)
AP /Lynne Sladky
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أحرز النجم الإيطالي يانيك سينر لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار.

وجاء تتويج النجم يانيك سينر على حساب اللاعب البلغاري المخضرم، غريغور ديميتروف، بفوزه عليه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و14 دقيقة فقط.

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وحقق النجم الإيطالي انتصاره الثالث على التوالي على اللاعب المخضرم، غريغور ديميتروف، البالغ من العمر 32 عاما، مقابل خسارة واحدة.

وحصد يانيك سينر، البالغ من العمر 22 عاما، بذلك لقبه الثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT 

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