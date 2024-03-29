الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)

أخفقت الروسية يكاترينا ألكسندروفا في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد صاحبة الأرض الأمريكية دانييلا كولينز، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة.

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Danielle Collins reaches her first WTA 1000 final!#MiamiOpenpic.twitter.com/S12hwYk1Ky — wta (@WTA) March 29, 2024

Danielle Collins is in the zone tonight 🔥#MiamiOpenpic.twitter.com/fhqm23peZ8 — wta (@WTA) March 29, 2024

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وضربت دانييلا كولينز، البالغة من العمر 30 عاما، في النهائي مع اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، التي تغلبت بدورها على البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(0-6) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

المصدر: RT