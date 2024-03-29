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الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)
AFP /AL BELLO
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أخفقت الروسية يكاترينا ألكسندروفا في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد صاحبة الأرض الأمريكية دانييلا كولينز، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة.

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وضربت دانييلا كولينز، البالغة من العمر 30 عاما، في النهائي مع اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، التي تغلبت بدورها على البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(0-6) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.

المصدر: RT 

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