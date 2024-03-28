الروسية ألكسندروفا تقلب الطاولة على الأمريكية بيغولا في عقر دارها (فيديو)

حجزت اللاعبة الروسية يكاترينا ألكسندروفا مقعدا لها في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على صاحبة الأرض الأمريكية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الخميس، واستغرق نحو ساعتين.

The dream run continues ✨



Ekaterina Alexandrova defeats Pegula 3-6 6-4 6-4 for her maiden Miami semifinal!#MiamiOpenpic.twitter.com/qt6Xczkswc — wta (@WTA) March 28, 2024

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وضربت يكاترينا ألكسندروفا، البالغة من العمر 29 عاما، في الدور قبل النهائي مع اللاعبة الأمريكية الأخرى دانييلا كولينز، التي تغلبت بدورها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.

المصدر: RT