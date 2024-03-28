 
مباشر

الروسية ألكسندروفا تقلب الطاولة على الأمريكية بيغولا في عقر دارها (فيديو)

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تقلب الطاولة على الأمريكية بيغولا في عقر دارها (فيديو)
AFP /AL BELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8z5

حجزت اللاعبة الروسية يكاترينا ألكسندروفا مقعدا لها في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على صاحبة الأرض الأمريكية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الخميس، واستغرق نحو ساعتين.

إقرأ المزيد
الفرنسية غارسيا تطيح بالأمريكية غوف من بطولة ميامي (فيديو)
الفرنسية غارسيا تطيح بالأمريكية غوف من بطولة ميامي (فيديو)
إقرأ المزيد
الروسي خاتشانوف يودع بطولة ميامي الأمريكية (فيديو)
الروسي خاتشانوف يودع بطولة ميامي الأمريكية (فيديو)

وضربت يكاترينا ألكسندروفا، البالغة من العمر 29 عاما، في الدور قبل النهائي مع اللاعبة الأمريكية الأخرى دانييلا كولينز، التي تغلبت بدورها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا