الروسي خاتشانوف يودع بطولة ميامي الأمريكية (فيديو)

فشل اللاعب الروسي كارين خاتشانوف في تجاوز حاجز الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و150 ألف دولار.

وجاء خروج خاتشانوف على يد الألماني ألكسندر زفيريف، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (1-6) و(4-6) في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الأربعاء، واستمر لمدة ساعة واحدة و10 دقائق فقط.

Spot on, Sascha 🙌@AlexZverev eases past Karen Khachanov 6-1 6-4 to reach his 27th career Masters quarter-final! #MiamiOpenpic.twitter.com/Su2RiURjKh — Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2024

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ضرب ألكسندر زفيريف، البالغ من العمر 26 عاما، موعدا في الدور ربع النهائي، مع الهنغاري فابيان ماروجان، الذي فاز بدوره على الأسترالي أليكس دي مينور، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(0-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT