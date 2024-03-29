 
مباشر

النجم الإيطالي سينر يطيح بالروسي مدفيديف من بطولة ميامي (فيديو)

الرياضة

النجم الإيطالي سينر يطيح بالروسي مدفيديف من بطولة ميامي (فيديو)
AP /Lynne Sladky
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9bb

وصل النجم الإيطالي المتألق، يانيك سينر، إلى المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و150 ألف دولار.

وجاء تأهل سينر على حساب الروسي دانييل مدفيديف، لإثر فوزه عليه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ساعة واحدة و5 دقائق فقط.

إقرأ المزيد
الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)
الروسية ألكسندروفا تفشل في بلوغ نهائي بطولة ميامي (فيديو)

وسيكون يانيك سينر، البالغ من العمر 22 عاما، في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع، البلغاري غريغور ديميتروف والألماني ألكسندر زفيريف في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا