النجم الإيطالي سينر يطيح بالروسي مدفيديف من بطولة ميامي (فيديو)

وصل النجم الإيطالي المتألق، يانيك سينر، إلى المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و150 ألف دولار.

وجاء تأهل سينر على حساب الروسي دانييل مدفيديف، لإثر فوزه عليه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ساعة واحدة و5 دقائق فقط.

Jannik's got that Florida feeling ☀️🏖️



The moment @janniksin reached his fourth ATP Masters 1000 final! @MiamiOpen | #MiamiOpenpic.twitter.com/DlxbZpqXlw — ATP Tour (@atptour) March 29, 2024

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وسيكون يانيك سينر، البالغ من العمر 22 عاما، في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع، البلغاري غريغور ديميتروف والألماني ألكسندر زفيريف في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT